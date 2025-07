anche il canada verso il riconoscimento della palestina insieme ad altri 14 paesi e trump minaccia ottawa sui dazi

L’ultimo in ordine temporale è il Canada, che si è unito ad altri 14 Paesi che negli ultimi giorni hanno deciso di seguire la linea di Emmanuel Macron, poi seguita anche dal premier britannico Keir Starmer, e di avviarsi verso il riconoscimento della Palestina a settembre alle Nazioni Unite se l’ AutoritĂ Nazionale Palestinese si impegnerĂ a realizzare “riforme tanto necessarie”. Una scelta, quella di Ottawa, che ha ricevuto il plauso del presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, bollata come “una decisione storica”, ma che ha scatenato la reazione di Donald Trump. Il presidente Usa, che ha commentato come il riconoscimento sia un “premio” a Hamas, ha infatti minacciato il Canada sul piano commerciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

