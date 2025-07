Anche Germania Canada e Portogallo riconosceranno lo Stato Palestinese Berlino | Serve un processo immediato

Sempre più Paesi riconoscono ormai lo Stato Palestinese. Nella giornata di oggi arrivate le dichiarazioni anche da Berlino, dal Canada e dal Portogallo. Ma da Berlino arrivano parole forti: il riconoscimento dello Stato deve avvenire tramite processo, che deve iniziare subito. Anche il governo portoghese consulterà sia il presidente che il parlamento, in vista del riconoscimento a settembre alle Nazioni Unit e. Il premier di Ottawa adotta la stessa politica del Portogallo: intende riconoscere la Palestina. Sempre più Paesi riconoscono lo Stato Palestinese: arriva conferma da Berlino. Per il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul “Israele deve intraprendere un’azione immediata, completa e sostenibile per porre rimedio alla situazione catastrofica della Striscia di Gaza”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Anche Germania, Canada e Portogallo riconosceranno lo Stato Palestinese. Berlino: “Serve un processo immediato”

In questa notizia si parla di: berlino - stato - canada - portogallo

Migranti: Berlino, Merz non dichiarerà stato emergenza nazionale - Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – “Il cancelliere non dichiarerà lo stato di emergenza nazionale” in materia di immigrazione.

Gaza, Macron dice “sì” allo Stato della Palestina: Londra e Berlino per ora frenano - La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina a settembre, nel corso della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il Canada riconoscerà lo Stato palestinese. E anche Berlino avvia il processo. Domani Meloni in Turchia da Erdogan - Per il presidente palestinese Mahmoud Abbas la decisione del Canada è una scelta «storica» e «coraggiosa»

Pressing di Berlino: 'Il negoziato per lo Stato palestinese comincia ora'. Canada e Portogallo intendono riconoscere lo Stato. Trump minaccia: 'Ora difficile accordo sui dazi con Ottawa' #ANSA Vai su X

Guerra Israele, Berlino: Negoziato per lo Stato palestinese inizia adesso. LIVE; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Il Canada riconoscerà lo Stato palestinese. E anche Berlino avvia il processo. Katz e Levin: «È il momento per annettere la Cisgiordania»; Stato di Palestina: chi lo ha riconosciuto, chi ci sta pensando e perché.

Berlino: “Al via il processo per il riconoscimento dello Stato palestinese”, il Canada lo faraà a settembre. E a Gaza si muore ancora - Berlino: "Al via il processo per il riconoscimento dello Stato palestinese", il Canada lo faraà a settembre. blitzquotidiano.it scrive

Stato di Palestina: chi lo ha riconosciuto, chi ci sta pensando e perché - Dopo gli annunci di Parigi e Londra, altri “big” valutano il riconoscimento all’Assemblea Onu. Scrive msn.com