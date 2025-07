Amrabat Juve | non è la prima scelta ma è un candidato da non sottovalutare per il centrocampo Piace alla dirigenza e a Tudor per questi motivi

Amrabat Juve: il centrocampista marocchino non è la prima scelta ma è un nome da tenere in considerazione. Piace per questi motivi. Mentre il mercato Juve sogna i grandi e costosi colpi per il suo centrocampo, come il danese Morten Hjulmand, la dirigenza bianconera lavora con pragmatismo anche su piste alternative, piĂą accessibili ma di grande affidabilitĂ . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi tenuti sotto stretta osservazione per il dopo- Douglas Luiz, resiste con forza la candidatura di Sofyan Amrabat, un profilo d’esperienza che rappresenterebbe un ritorno di fiamma per la Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Amrabat Juve: non è la prima scelta ma è un candidato da non sottovalutare per il centrocampo. Piace alla dirigenza e a Tudor per questi motivi

In questa notizia si parla di: juve - prima - scelta - centrocampo

Ardoino ha le idee chiare: «Voglio provare a riportare la Juve ai suoi antichi splendori facendo questo. Se comprerò altre azioni? Prima vogliamo capire una cosa» - di Redazione JuventusNews24 Ardoino, CEO di Tether vuole fare sul serio con la Juve: ecco cos’ha detto sulle sue intenzioni e sulla possibilità di ampliare l’investimento.

Calciomercato Juve, la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco: sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, la società bianconera scalda i motori per l’estate! Avanzati 80 milioni per quel super attaccante.

Juventus Next Gen, verrà aggregato qualche giovane nell’emergenza di Juve Udinese? Tudor risponde così in conferenza, ecco chi si è allenato in Prima squadra. Tutti i nomi - di Marco Baridon Juventus Next Gen, salirà qualche giovane per Juve Udinese? Ecco chi si è allenato in Prima squadra.

Lo #SportingCP ha offerto 20M€ per #AlbertoCosta, con possibile aggiunta di bonus. Lo considera la prima scelta per la fascia e ha già ricevuto il via libera dal giocatore, desideroso di tornare in Portogallo. La decisione ora spetta alla #Juventus, che dov Vai su X

Inter, chi prende il posto di Calha? Ederson è la prima scelta La separazione tra l’Inter e Hakan Calhanoglu pare ormai inevitabile. Il club nerazzurro a questo punto ha un solo interesse: ricavare dalla cessione del turco, verosimilmente direzione Galatas Vai su Facebook

Juventus, si valuta un'alternativa a Hjulmand: occhi su Chukwuemeka; Juve: stretta per Kolo Muani, Hjulmand per il centrocampo ma prima l'addio a Douglas Luiz; Calciomercato Juve, Balerdi prima scelta: perché Tudor lo vorrebbe a Torino.

Juve il 30 di David: chi l'ha avuto prima? Da un portiere a due attaccanti - E ogni bambino con il gol nel sangue ha sognato di indossare la nove della squadra del cuore. Segnala msn.com

Bissouma Juventus si può fare: a queste condizioni l’affare col Tottenham può andare in porto. Tutti i dettagli - Tutti i dettagli e le ultimissime sul mercato bianconero La Juventus continua a lavorare sul mercato per ... Si legge su juventusnews24.com