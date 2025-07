Amichevoli Inter la squadra di Chivu si prepara alla nuova stagione | test in famiglia Monaco e Olympiakos nel mirino

Amichevoli Inter, tutto pronto per la prossima stagione di Serie A? Ecco quali partite affronteranno i nerazzurri. La stagione 202526 dell’ Inter è ormai alle porte e prenderĂ ufficialmente il via sabato 3 agosto con la tradizionale amichevole “ in famiglia ” contro l’ Inter Under 23 di Stefano Vecchi, appuntamento che darĂ modo a Cristian Chivu di iniziare a testare gambe, schemi e intesa in vista dell’inizio della Serie A. Si tratta di un primo banco di prova utile anche per osservare da vicino giovani e nuovi innesti della squadra cadetta, che rappresenta ormai un elemento chiave del progetto tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Amichevoli Inter, la squadra di Chivu si prepara alla nuova stagione: test in famiglia, Monaco e Olympiakos nel mirino

In questa notizia si parla di: inter - stagione - famiglia - amichevoli

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive - L’Inter è pronta a ripartire. Sabato 26 luglio scatterà ufficialmente la nuova stagione dei nerazzurri con il raduno ad Appiano Gentile, ma già domani alcuni giocatori cominceranno a varcare i cancelli della Pinetina per le prime valutazioni fisiche individuali.

La nuova stagione dell'Inter parte domenica in famiglia Le amichevoli dei nerazzurri sono su #DAZN Vai su X

Çalhanoglu commenta le voci che lo coinvolgono: “Voglio restare all’Inter. Abbraccerò Lautaro” Hakan Çalhanoglu rompe il silenzio. Lo fa per la prima volta al suo rientro in Italia dopo Mondiale per Club - saltato causa infortunio - e vacanze. Oggi il reg Vai su Facebook

Inter-Inter U23, domenica l'amichevole in diretta su DAZN; Sucic, il nuovo volto Inter apre la stagione. Il programma delle quattro amichevoli; Parma: il calendario delle amichevoli estive.

Inter, l'amichevole in famiglia con l'Under 23 in esclusiva su DAZN - Lautaro Martinez e compagni si preparano in vista della stagione 2025/26 contro la neonata seconda squadra allenata da Stefano Vecchi. Segnala calcioefinanza.it

Dove vedere la prima amichevole ufficiale dell’Inter in TV e streaming - Si tratta di un’amichevole “in famiglia” che domenica mattina alle ore 10:30 la prima squadra dell’ Inter giocherà contro la squadra Under 23 appena nata e che militerà nel prossimo campionato di ... Si legge su passioneinter.com