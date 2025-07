Amichevole Perth Glory-Milan in diretta tv o streaming | ecco come vederla

Alle ore 12:20 c'è Perth Glory-Milan in Australia, a Perth. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet.

Milan, ufficiale: amichevole in Australia con il Perth Glory - AC Milan è lieto di annunciare il proprio ritorno a Perth, in Australia Occidentale, nell`ambito del Pre-Season Tour 2025.

Milan, Maignan: “Contro il Perth Glory sarà una bella partita” - Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Perth (Australia): ecco le sue dichiarazioni

In arrivo Perth Glory-Milan, la terza amichevole della tournée - Dopo i match contro Arsenal (a Singapore) e Liverpool (a Hong Kong), è in arrivo la terza amichevole della tournée: Perth Glory-Milan

MILANO (ITALPRESS) – Il calcio italiano torna protagonista in Australia, con l'AC Milan pronto a sfidare il Perth Glory in un'amichevole internazionale, per la tappa australiana del suo Pre-Season Tour 2025 il prossimo 31 luglio all'HBF Park a Perth.

Il #Milan gioca contro #Perth Quando si gioca e come vederla #SempreMilan

Terza amichevole per il Milan, che sfida gli australiani del Perth Glory: formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.; Perth Glory-Milan dove vederla: DAZN, Sky o Milan TV? Canale, diretta streaming e formazioni dell'amichevole; PERTH GLORY-MILAN SARÀ LIVE SU AC MILAN OFFICIAL APP.

Dove vedere Perth Glory-Milan in diretta TV, streaming e web - Dopo aver battuto il Liverpool a Hong Kong il Milan è volato in Australia, più precisamente a Perth, per continuare la preparazione e giocare la sua terza, e ultima, amichevole ...

Perth Glory-Milan: dove vedere l'amichevole in diretta TV e streaming, orario, formazioni e tutte le info - Milan: il Diavolo chiude la tournée asiatica con un test utile per Allegri.