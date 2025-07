Ambiente cure green salva-coralli | biopasta intelligente e cerotto antibiotico

Operazione tricolore s alva-coralli: una biopasta intelligente per restaurarli e un cerotto antibiotico per curarli sono le nuove armi green nate da una collaborazione tra il MaRhe Center dell’universitĂ di Milano-Bicocca, l’unitĂ Smart Materials dell’ Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’ Acquario di Genova. Missione: trovare soluzioni innovative e ‘verdi’ per la conservazione dei reef. “Minacciate dai cambiamenti climatici e sempre piĂš vulnerabili”, le barriere coralline sono “ecosistemi cruciali per la biodiversitĂ marina e la sopravvivenza di molte comunitĂ costiere”, ricordano gli scienziati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it