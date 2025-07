' Altri 261 sportelli bancari chiusi in primo semestre 2025'

Non si arrestano le chiusure degli sportelli bancari in Italia. Dai dati elaborati dall'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, si ricava come nei primi sei mesi del 2025 le banche italiane abbiano chiuso 261 sportelli, un calo dell'1,3% rispetto alla fine del 2024. Il secondo trimestre ha segnato un'accelerazione rispetto al primo, quando le chiusure erano state 95. I tagli alla rete fisica non hanno investito in modo omogeneo le diverse aree del Paese. Le regioni più colpite sono state Friuli Venezia Giulia (- 2,3%), Marche (- 2,3%), Sicilia, Veneto e Basilicata (- 1,9%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Altri 261 sportelli bancari chiusi in primo semestre 2025'

In questa notizia si parla di: sportelli - bancari - primo - chiusi

Sportelli bancari in Italia sotto quota 20 mila: calo del 20% in cinque anni - Gli sportelli bancari sono scesi in Italia sotto quota 20 mila, il 20% in meno in cinque anni e il numero dei dipendenti è diminuito nello stesso periodo di oltre 20 mila unità , quasi nella totalità fuoriusciti dai bacini delle prime sette banche italiane.

L'allarme del Pd Abruzzo: "Emergenza chiusura sportelli bancari, si rischia desertificazione nell'entroterra" - Nuovo allarme per la chiusura progessiva e costante di sportelli bancari sul territorio, in particolare nelle aree interne.

Sportelli bancari sempre più sicuri, i dati Ossif: in Calabria nessuna rapina nel 2024 - Nel 2024 la Calabria conquista un primato importante sul fronte della sicurezza: nessuna rapina registrata ai danni degli sportelli bancari.

'Altri 261 sportelli bancari chiusi in primo semestre 2025'; Desertificazione bancaria, chiusi 95 sportelli nel 1° trimestre 2025. Mai così male ad inizio anno; Desertificazione bancaria: chiusi altri 95 sportelli nel primo trimestre 2025. Resistono le banche di credi....

'Altri 261 sportelli bancari chiusi in primo semestre 2025' - Dai dati elaborati dall'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, si ricava come nei primi sei mesi del 2025 le banche italiane abbiano chiuso 261 sportelli, un ... Segnala ansa.it

In provincia di Venezia continuano a diminuire uffici postali e sportelli bancari - Uno studio della First Cisl mette in luce una situazione che preoccupa il sindacato: «Abbiamo perso degli importanti presidi per la comunità» ... Si legge su veneziatoday.it