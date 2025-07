Alta tensione in Consiglio a Lentate La maggioranza esce dall’aula | Negato il diritto di esprimerci

La maggioranza ha deciso di abbandonare l’aula facendo mancare il numero legale per non discutere un ordine del giorno promosso dall’ opposizione sulla legge 18590, che regola l’esportazione di armamenti. Giunta e consiglieri comunali di Forza Italia, Vivere Lentate, Lega e Fratelli d’Italia, completati i precedenti punti all’ordine del giorno della seduta, tra cui gli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione del programma, hanno deciso di uscire dalla sala del consiglio comunale senza alcuna dichiarazione. In aula sono rimati solo 5 consiglieri d’opposizione, Giada Nardozza di Cittadini per Lentate, proponente dell’ordine del giorno, Cinzia Bellusci, Armando Caimi, Lorenzo Fontana e Angelo Barreca del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alta tensione in Consiglio a Lentate. La maggioranza esce dall’aula: "Negato il diritto di esprimerci"

In questa notizia si parla di: consiglio - lentate - maggioranza - aula

Alta tensione in Consiglio a Lentate. La maggioranza esce dall’aula: Negato il diritto di esprimerci; Seregno, Pietro Amati lascia la presidenza del Consiglio comunale: «Motivi personali»; Desio, il consiglio comunale passeggiata si trasforma in un incubo per il sindaco Gargiulo.

Spoleto, troppe assenze in maggioranza e salta il consiglio comunale - A impedire lo svolgimento dei lavori sono state le assenze di maggioranza, che poi l’opposizione durante il secondo appello ha ... Si legge su umbria24.it

Sestri: Consiglio, le opposizioni abbandonano l’aula - Da Comunicazione "Progresso per Sestri" Ieri sera il Consiglio Comunale di Sestri Levante ha toccato sicuramente il punto più basso di questa ... Come scrive msn.com