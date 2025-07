Alò Saione | chiediamo una cabina di regia con il Comune

Arezzo, 31 luglio 2025 ‚Äst ‚ÄúI toni alti fanno rumore ma sono minoritari e sulla Caserma in via Fabio Filzi chiediamo costanti informazioni‚ÄĚ. In sintesi √® questa la considerazione di Al√≤ Saione l'associazione che racchiude i commercianti e i res identi del quartiere che da tempo si √® costituita per portare avanti azioni e progetti mirati a valorizzare Saione. Nei giorni scorsi l'assemblea si √® riunita confermando alla guida come presidente Debora Testi. La riunione √® stata l'occasione per riflettere sui temi che stanno a cuore a chi vive e lavora nella zona troppo spesso al centro delle cronache locali per spiacevoli episodi e per analizzare alcune questioni che potrebbero far alzare la percezione di sicurezza e il decoro tra le piazze e le strade del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

