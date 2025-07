AlmasriRoma a Cpi | Nessuna violazione

0.30 L'Italia ribadisce davanti alla Corte penale internazionale di non aver violato gli obblighi di cooperazione nel caso Almasri. Il governo, in un documento - visionato dall'Ansa - trasmesso all'Aja, contesta le "incertezze" presenti nel mandato d'arresto della Cpi sottolineando di aver agito "in buona fede". L'Italia contesta poi il ruolo assunto dal procuratore, sostenendo che la Cpi "non ha il compito di giudicare eventuali violazioni della cooperazione né il potere di interpretare disposizioni interne". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: almasri - roma - nessuna - violazione

Caso Almasri, ecco le carte su cui Roma si è basata per la liberazione del “generale” - Fra gli allegati alla richiesta di deferimento per l’Italia presentata dalla procura della Cpi, c’è anche lo scarno carteggio con la Libia che Roma ha utilizzato per giustificarsi

Tempo di #calciomercato I Per Lookman decide solo la Dea, la Roma sogna il 'Diablito'. A Como Morata è ancora un rebus, Beltran da Firenze verso Rio #ANSA Vai su Facebook

++ Roma si difende alla Cpi, 'su Almasri nessuna violazione' ++; L'Italia si difende alla Cpi: Su Almasri nessuna violazione; Roma si difende alla Corte penale internazionale: Su Almasri nessuna violazione.

Roma si difende alla Corte penale internazionale: "Su Almasri nessuna violazione" - L'Italia ribadisce davanti alla Corte penale internazionale di non aver violato gli obblighi di cooperazione nel caso Almasri. Segnala ansa.it

L'Italia si difende alla Cpi: "Su Almasri nessuna violazione" - In un documento di 15 pagine trasmesso all'Aja, il governo italiano contesta le "incertezze" presenti nel mandato d'arresto della Cpi, sottolineando di aver agito "in buona fede" L'Italia ha confermat ... Secondo tg24.sky.it