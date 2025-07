almanacco del 31 07 2025

almanacco del giorno mercoledì 30 luglio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Crisologo vescovo e dottore della Chiesa oggi celebriamo la Giornata Mondiale dell'Amicizia istituita dalle Nazioni Unite per promuovere e valorizzare l'amicizia tra popoli paesi culture individui un'occasione per riflettere sull'importanza dei legami umani e sul ruolo fondamentale che l'amicizia gioca nella costruzione di un mondo più Pacifico e solidale nel 1930 ti conclude la prima edizione dei mondiali di calcio in Uruguay vinti proprio dalla nazione ospitante che sconfisse L'Argentina per 42 nella finale di Montevideo un evento storico che diede il via alla più importante competizione calcistica mondiale nel 1966 l'Inghilterra vince per la prima è unica volta i mondiali di calcio battendo la Germania Ovest 42 ai tempi supplementari a Wembley un Trionfo iconico per la nazionale dei Tre Leoni nel 1980 vanuatu ottiene l'indipendenza del Regno Unito della Francia questa piccola nazione insulare dell'oceania celebra oggi la sua sovranità sono nati oggi nel 1873 Henry Ford all imprenditore statunitense fondatore della Ford Motor Company e padre del buddismo che rivoluzionò l'industria automobilistica con la produzione in serie nel 1947 festeggia il compleanno Arnold Schwarzenegger attore ex culturista e politico austriaco naturalizzato statunitense noto per i suoi ruoli d'azione per essere stato governatore della California ci salutiamo col pensiero del giorno l'amicizia è l'unica cosa che applica l'allegria e divide il dolore buona giornata e restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

