Alluvione ristori alle Cab | Superata la soglia del 50%

Ci sono voluti più due anni, ma per le Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna la soglia del 50% dei ristori per i danni causati dall’ alluvione 2023 è stata "finalmente superata". E questo grazie all’erogazione del primo saldo dal fondo nazionale Agricat. I risarcimenti erogati complessivi, ricorrendo a tutti i canali di sostegno attivati, sono ora pari a circa 16 milioni di euro su un danno totale stimato in 31 milioni di euro. A fornire i dati è Legacoop Romagna con il presidente Paolo Lucchi a sottolineare che "Agricat è uno strumento utile che ha però dimostrato, come altri dispositivi messi in campo, forti rigidità burocratiche, tecniche e limitazioni finanziarie che non hanno consentito di cogliere la completa entità dei danni alle colture". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, ristori alle Cab: "Superata la soglia del 50%"

In questa notizia si parla di: alluvione - ristori - superata - soglia

Alluvione, Legacoop a confronto con commissario e Regione: "Serve più impegno sui ristori" - Dialogare sul decreto appena pubblicato in Gazzetta costituzionale e presentare per la prima volta al pubblico i nuovi dati aggiornati sui risarcimenti a cittadini e imprese.

Alluvione di marzo, al via i ristori alle aziende agricole: domande entro il 27 agosto - Firenze, 12 giugno 2025 - Sono stati approvati i criteri e le modalità con cui la Regione assegnerà il contributo straordinario alle imprese agricole a seguito degli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo scorsi che hanno colpito circa 50 comuni nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia.

Alluvione marzo in Toscana : al via i ristori alle aziende agricole. Fino a10mila euro per ciascun beneficiario - Sono stati approvati i criteri e le modalità con cui la Regione assegnerà il contributo straordinario alle imprese agricole a seguito degli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo 2025 che hanno colpito circa 50 comuni nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia L'articolo Alluvione marzo in Toscana: al via i ristori alle aziende agricole.

Alluvione, ristori alle Cab: Superata la soglia del 50%; Dopo più di due anni, i ristori per le Cab alluvionate superano il 50% del valore totale dei danni; Alluvione, risarcimento danni al 50% dopo 2 anni: sbloccati i fondi alle aziende agricole di Ravenna.

Alluvione, ristori alle Cab: "Superata la soglia del 50%" - Legacoop: "Ci sono voluti due anni, ma sono arrivati i fondi alle Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna. Segnala msn.com

Dopo più di due anni, i ristori per le Cab alluvionate superano il 50% del valore totale dei danni - Grazie allo sblocco dei fondi Agricat le Cab colpite dall'alluvione del 2023 hanno ricevuto ristori totale per oltre il 50 percento dei danni ... Da ravennaedintorni.it