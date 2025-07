alluvione casa inagibile nessuno paga

Il sindaco che spende 120mila euro di piante in piazza Maggiore forse dimentica che il 19 ottobre, per incuria degli enti pubblici, il Ravone ha fatto macelli. Mio figlio da allora è sfollato, ha casa inagibile e con 150mila euro di danni. Dopo 9 mesi nemmeno un euro di aiuti. Subito dopo l’esondazione, a me che stavo spalando il fango, Lepore promise: “Ci faremo carico noi di questo disastro”. Quando, a babbo morto? Guido Nigrisoli Risponde Beppe Boni Se è vero il racconto di chi lamenta di aver avuto inutili assicurazioni da parte del Comune per i danni di una casa resa inagibile dall’ alluvione, davvero c’è qualcosa che non funziona nel meccanismo dei risarcimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

