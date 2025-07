Allenamento Juve quanto corrono i bianconeri sotto il sole della Continassa | i ragazzi in bianconero spingono sotto gli ordini di Tudor! – Il VIDEO della seduta odierna

Allenamento Juve, bianconeri al lavoro sotto il sole della Continassa: nessuno vuole sfigurare sotto gli occhi attenti di Tudor – Il VIDEO della doppia seduta odierna. La Juventus continua la sua preparazione senza sosta per la stagione 20252026, con il ritiro ufficiale iniziato giovedì scorso. L’obiettivo principale è arrivare pronti per il primo impegno ufficiale in Serie A, che si terrà a fine agosto. Al momento, la squadra è concentrata sull’amichevole di sabato contro la Reggiana, che rappresenterà il primo vero test stagionale per Igor Tudor e i suoi giocatori. Amichevole con la Reggiana e ritiro in Germania: il primo passo verso la stagione Il match contro la Reggiana avrà un’importanza cruciale per testare la condizione fisica della squadra e il livello di affiatamento tra i nuovi acquisti e i giocatori confermati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

