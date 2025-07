Alleanza tra Veraison group e cantina Vallebelbo | In un momento difficile per il vino l’aggregazione è necessaria

Lettera di intenti in esclusiva per arrivare a una integrazione industriale e commerciale e per valorizzare i vini delle Langhe e il Moscato. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Alleanza tra Veraison group e cantina Vallebelbo: “In un momento difficile per il vino, l’aggregazione è necessaria”

In questa notizia si parla di: alleanza - veraison - group - cantina

Veraison Group – Vallebelbo: alleanza strategica nel vino piemontese?; Veraison-Vallebelbo, alleanza per la valorizzazione dell’eccellenza vitivinicola delle Langhe e del Moscato; Verduno Pelaverga: la nuova star dei vini del Piemonte.

Vino: Veraison group e Vallebelbo siglano un'alleanza strategica - Siglata una lettera di intenti in esclusiva per un progetto congiunto finalizzato alla valorizzazione dell'eccellenza vitivinicola delle Langhe e del Moscato ... Segnala targatocn.it

Veraison Group e Vallebelbo in partnership per valorizzare il vino piemontese - Veraison Group e Vallebelbo hanno firmato una lettera d’intenti esclusiva per sviluppare un progetto congiunto che valorizzi l’eccellenza vitivinicola delle Langhe e del Moscato. Secondo foodaffairs.it