Allarme West Nile Virus Burioni | Non c' è vaccino non c' è cura | fare la lotta alle zanzare

Non c'è vaccino, non c'è cura. Non c'è nemmeno, va detto, un'emergenza vera e propria. “Però un problema c'è”, sottolinea il virologo Roberto Burioni parlando dei casi di contagio del virus West Nile in Italia. “Abbiamo pronta la soluzione per risolvere il problema: fare sul serio nella lotta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

