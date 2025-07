Allarme Virus Tropicale il Sindaco Silvia Chiassai Martini | Potenziare la prevenzione per evitare infezioni gravi causate da zanzare

Arezzo, 31 luglio 2025 – Allarme Virus tropicali. il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Potenziare la prevenzione per evitare infezioni gravi causate da zanzare” Il Sindaco Silvia Chiassai Martini scrive all'Assessore regionale BEZZINI per chiedere un rafforzamento delle misure per contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio: “Come responsabile della salute pubblica della mia comunità – afferma il Sindaco - desiderole chiedere di valutare la necessità di poter intensificare le azioni di prevenzione dovute all'aumento dei casi di virus per le punture di zanzare che si registrano anche in Valdarno, con infezioni di Dengue, oltre alla West Nile nel Lazio e in Campania, fino all'ultimo episodio di ieri ad Arezzo, dove un bambino è stato recuperato per infezione da virus Zika. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme Virus Tropicale. il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Potenziare la prevenzione per evitare infezioni gravi causate da zanzare”

