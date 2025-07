Allarme negli ospedali italiani da oggi lo stop ai nuovi contratti | Ripercussioni pesanti

Dal 31 luglio, entra in vigore la misura che blocca il rinnovo dei contratti per i medici cosiddetti “gettonisti”. Questi professionisti, che lavorano principalmente attraverso cooperative, sono impiegati in ospedali e Pronto soccorso (Ps) per far fronte alle carenze di personale. Non solo non sarà più possibile rinnovare i contratti in scadenza, ma neanche stipularne di nuovi. Tuttavia, i contratti già attivi rimarranno validi fino alla loro naturale scadenza. Il ricorso ai gettonisti ha suscitato numerose polemiche, in parte a causa dei compensi elevati che questi medici ricevono. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha più volte dichiarato l’intenzione di ridurre questo fenomeno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allarme negli ospedali italiani, da oggi lo stop ai nuovi contratti: “Ripercussioni pesanti”

