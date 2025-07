Allarme cassa integrazione a Modena una crescita doppia rispetto alla media italiana

Momento delicato per il mercato del lavoro e per la tenuta occupazionale sul nostro territorio. Lo evidenziano gli indicatori congiunturali elaborati dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, che forniscono un quadro di sintesi dell'attuale situazione economica del territorio modenese riguardo a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - cassa - integrazione - modena

Allarme di Urso: “Altoforno ex Ilva compromesso". Rischio cassa integrazione e stop produzione a Taranto - Gravi danni strutturali all’altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto dopo l’incidente del 7 maggio. Il ministo delle Imprese: “Impianto compromesso, rischio cassa integrazione e forte calo della produzione”.

Ex Ilva, giorni difficili: il rogo e il nuovo allarme cassa integrazione - L?ex Ilva potrebbe chiedere numeri più alti di cassa integrazione straordinaria rispetto all?accordo del 4 marzo al ministero del Lavoro.

Ex Ilva, giorni difficili: il rogo e il nuovo allarme cassa integrazione - L?ex Ilva potrebbe chiedere numeri più alti di cassa integrazione straordinaria rispetto all?accordo del 4 marzo al ministero del Lavoro.

Allarme cassa integrazione, a Modena una crescita doppia rispetto alla media italiana; In Emilia-Romagna nuovo boom di cassa integrazione: «Il 2025 parte con 34 milioni di ore»; LAVORO - 1° SEMESTRE 2025: CONTINUA LA CORSA DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA (+20,5% RISPETTO AL 2024, +102% RISPETTO AL 2023).

In Emilia-Romagna nuovo boom di cassa integrazione: «Il 2025 parte con 34 milioni di ore» - L'allarme dei sindacati: è più di quanto autorizzato in tutto il 2022, anno in cui si è fatto ricorso massiccio all'ammortizzatore sociale. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Cassa integrazione, allarme Uil: "Nel 2024 ore in aumento del 136%" - Mettendo a confronto i due periodi, la sommatoria delle ore di cassa ordinaria, straordinaria ed in deroga, passa dalle 4. Si legge su ilrestodelcarlino.it