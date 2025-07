Allarme bullismo la psicologa | Ascoltate i ragazzi con pacatezza altrimenti tendono a chiudersi

Non si parla mai abbastanza di bullismo e cyberbullismo. Questi fenomeni, che purtroppo sono molto diffusi, colpiscono un numero significativo di bambini, ragazzini e più in generale giovani, lasciando spesso ferite profonde e durature. È fondamentale aumentare la consapevolezza, promuovere la prevenzione e ricordare a chi lo subisce e a chi ne è testimone di non temere di chiedere aiuto. Ognuno di noi deve fare la propria parte per evitare che tali problematiche trovino terreno fertile e per questo vengono organizzate campagne: l’ultima, promossa dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è cominciata qualche giorno fa, mirata a informare e sensibilizzare studenti, genitori e insegnanti attraverso i canali Rai (TV e radio) e i principali social media. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

