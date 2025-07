Alla scoperta del mare nei dintorni di Napoli | località Vip spiagge popolari e consigli utili per una giornata perfetta

Napoli è una città vibrante e affacciata su uno dei golfi più belli d’Italia, ma anche i suoi dintorni offrono località marittime da sogno, perfette per ogni tipo di viaggiatore. Che tu stia cercando un’esperienza di lusso, una giornata rilassante su una spiaggia libera, o un luogo attrezzato per la famiglia, ecco una guida completa su dove andare al mare vicino Napoli, con consigli pratici per organizzare al meglio la tua visita. 1. Località vip: lusso e relax a portata di mare. Posillipo e Marechiaro. Situati a pochi minuti dal centro di Napoli, Posillipo e Marechiaro sono sinonimo di eleganza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Alla scoperta del mare nei dintorni di Napoli: località Vip, spiagge popolari e consigli utili per una giornata perfetta

