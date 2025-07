Alla festa di Araberara arrivano il sociologo Stefano Zecchi e Gene Gnocchi.

Tutto pronto per la terza serata di Arawordbridge, appuntamento per sabato 2 agosto nella suggestiva Baia delle Rose a Costa Volpino. Stamattina il monaco Enzo Bianchi purtroppo ha subìto un intervento chirurgico urgente e si trova ricoverato all’ospedale di Torino. Non una cosa grave, ma un intervento imprevisto che richiede uno stop di parecchi giorni. Quindi cambio di programma. Il sociologo Stefano Zecchi che doveva essere a Lovere nella quarta serata del festival a fine agosto, sarà presente questo sabato mentre Enzo Bianchi verrà ‘recuperato’ appena starà meglio. Appuntamento quindi con Stefano Zecchi e il suo libro ‘Resurrezione’ che tanto sta facendo discutere e a seguire lo show ‘Una crepa nel crepuscolo’ di Gene Gnocchi con una sorpresa finale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

