Alicia Keys dama del castello di Montalto Pavese | la star cerca casa in Oltrepò

Montalto Pavese (Pavia), 31 luglio 2025 - Una meravigliosa residenza nobiliare, ma anche luogo di delizia, con un magnifico parco, alberi secolari in stile inglese e un giardino all’italiana oltre a 7mila metri quadrati di superficie complessiva e a secoli di storia meritano proprio una star. Alicia Keys, artista di fama internazionale, sta v alutando l’acquisto del cinquecentesco castello di Montalto Pavese. Costruito sui resti di un’antica rocca del 1200 è di proprietĂ privata e rientra tra le proposte di Lionard Luxury Estate, agenzia immobiliare specializzata in residenze di pregio. Nei giorni scorsi l’artista è stata fotografata su uno dei balconi del castello e subito si è diffusa la notizia di un suo prossimo arrivo in Oltrepò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

