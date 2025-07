Alfa Romeo la Junior ‘corre’ e nel primo semestre le vendite crescono del 20%

(Adnkronos) – Alfa Romeo ha messo a segno nel primo semestre una crescita a livello globale del 20% annuo, con un trend positivo in tutti i principali mercati internazionali. "Un risultato – spiega il brand in una nota – che riflette il successo di una gamma completa impreziosita dalla nuova compatta Junior che è stata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

