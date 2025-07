Alessio e Sonia un mese dopo a Temptation Island 2025 | stanno insieme? | Video Witty Tv

Cosa è successo ad Alessio e Sonia un mese dopo a Temptation Island 2025? La coppia ha confermato la scelta del falò di confronto oppure no? Alessio e Sonia stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2025?. Alessio e Sonia un mese dopo a Temptation Island 2025 tornano mano nella mano. La coppia ha confermato la scelta raggiunta dopo tre falò di confronto tra cui uno straordinario che ha visto Alessio chiedere una seconda chance alla compagna. “ Ti chiedo scusa per quello che ho detto e per come mi sono comportato. Non mi rivedo in quella persona che sono stato, ritengo che non sono quella persona, purtroppo quel percorso è stato viziato che mi sono fatto prendere da una serie di situazioni che mi hanno fatto perdere l’obiettivo che cercavo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

