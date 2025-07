Alessandro Venier ucciso dalla mamma e dalla compagna la ricostruzione | il corpo segato in tre parti e gettato in un bidone coperto di calce

Aveva 35 anni Alessandro Venier, l?uomo trovato senza vita e fatto a pezzi nella casa di famiglia a Gemona (Udine), in via dei Lotti. Il suo corpo, sezionato e nascosto in un bidone coperto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alessandro Venier ucciso dalla mamma e dalla compagna, la ricostruzione: il corpo segato in tre parti e gettato in un bidone coperto di calce

