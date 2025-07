Aleksandar Stankovic Brugge arriva la prima convocazione per l’ex Inter | domani il debutto in terra belga?

Cosa filtra. Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista serbo classe 2005, è pronto a muovere i primi passi con la maglia del Club Brugge. Dopo il trasferimento a titolo definitivo dall’ Inter, il talentuoso figlio d’arte è stato inserito dal tecnico Nicky Hayen nella lista dei convocati per la partita contro il Mechelen, valida per la seconda giornata della Pro League belga. Una gara importante che potrebbe sancire il debutto assoluto del giocatore con i Blauw en Zwart. Stankovic-Bruges, l’avventura comincia: domani possibile debutto in Pro League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic Brugge, arriva la prima convocazione per l’ex Inter: domani il debutto in terra belga?

Stankovic, il Club Brugge accelera per la chiusura! Inter ha una pretesa - Aleksandar Stankovic potrebbe vivere un’altra stagione lontano dall’Inter dopo quella vissuta in Svizzera al Lucerna.

Stankovic, il Club Brugge fa sul serio: l’Inter apre! Ma solo in un caso - Il mercato estivo in casa Inter non riguarda solo grandi nomi e colpi in entrata: anche i giovani cresciuti nel vivaio attirano l’attenzione dei club europei.

Calciomercato Inter, incontro decisivo con il Brugge per Stankovic: operazione da 10 milioni in vista - di Redazione Calciomercato Inter, Â Aleksandar Stankovic al Bruges per sostituire Jashari: i dettagli.

UFFICIALE – Aleksandar Stankovic è un nuovo calciatore del Bruges: il comunicato; Aleksandar Stankovic può lasciare ancora l'Inter: il Club Brugge spinge per l'acquisto a titolo definitivo; Inter, Aleksandar Stankovic al Bruges per sostituire Jashari.

UFFICIALE – Stankovic al Club Brugge: contratto e numero maglia - Arriva adesso anche il comunicato ufficiale del club belga a definire il tutto. Come scrive inter-news.it

UFFICIALE – Aleksandar Stankovic è un nuovo calciatore del Bruges: il comunicato - Lo comunica il club belga con questa nota ufficiale: "Il centrocampista Aleksandar Stankovic firma con il Club Brugge fino al 2029 Aleksandar Sta ... Riporta fcinter1908.it