Alec Baldwin la causa per omicidio colposo prosegue | archiviato il caso contro lo Stato del New Mexico

La causa civile intentata da Alec Baldwin contro i procuratori del New Mexico è stata archiviata per mancata azione da parte dell'attore. La vicenda legata al tragico incidente sul set di Rust continua però su altri fronti giudiziari. Nel fitto intreccio legale che circonda il caso Rust, arriva un nuovo sviluppo: Alec Baldwin perde il ricorso civile contro le autorità del New Mexico, non per merito altrui, ma per inattività propria. Dopo mesi di silenzio procedurale, il giudice ha deciso di chiudere temporaneamente la partita, lasciando però una porta socchiusa a un possibile ritorno in aula. Alec Baldwin, il ricorso contro le autorità del New Mexico si arena La denuncia civile di Alec Baldwin contro i pubblici ministeri del New Mexico si è spenta per abbandono, come una candela lasciata a metà consumazione.

