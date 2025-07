Albanese e il selfie dello scandalo Dopo Ilaria Salis e Soumahoro c' è lady Onu

Nella gran parata dei super testimonial della sinistra che cadono come birilli dopo pochi mesi di celebrità entra a pieno titolo la nuova diva pro Pal che sbanca nei locali anarco-Hamas-leoncavallini. Francesca Albanese è pronta alla discesa in campo in compagnia di attivisti pro Hamas e mercanzia varia, segnando la fine dell'era dell'ultima grande vedette di Avs, quell'Ilaria Salis strappata con l'immunità e la poltrona all'Europarlamento dal suo processo a Bruxelles dove presto rischia di tornare per sopraggiunti limiti di protezione politica.  Di Soumahoro, l'antesignano dell'epoca pauperista di Bonelli e Fratoianni, non si ricordano nemmeno loro.

