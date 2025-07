Al via la I edizione dell' Aquilonia Jazz Fest | concerti libri jam session fino a notte fonda

Al via il 7 agosto 2025 la prima edizione dell’Aquilonia Jazz Fest: il borgo dell’Alta irpinia per 4 giorni vivrĂ immerso nei vari linguaggi del jazz. Concerti, jam session, presentazioni di libri e la Banda Musicale di Calitri che animerĂ le strade del borgo in un ideale ponte tra la cultura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

