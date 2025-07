Al-Shabaab all’attacco | Somalia sempre più nel caos

Sono giorni piuttosto turbolenti per la Somalia, sia sul piano militare che politico. Il Paese, senza un vero governo dalla caduta di Said Barre nel 1991 e da allora considerato come emblema di Stato fallito, sta adesso subendo un a nuova offensiva da parte di Al Shabaab. Quest'ultima è la formazione, affiliata ad Al Qaeda, che da anni controlla interi territori e che a una retorica islamista unisce anche istanze nazionaliste. Non solo, ma le grane per Mogadiscio sono anche di ordine politico: il Somaliland, regione secessionista fuori dal controllo centrale, ha offerto agli Usa la disponibilità a ospitare una base militare in cambio del riconoscimento dell'indipendenza da parte di Washington.

Orrore in Somalia: attentato suicida del gruppo jihadista al Shabaab causa la morte di 14 caschi blu e sei militari dell’esercito somalo - Orrore in Somalia, dove il gruppo terroristico al Shabaab ha compiuto un devastante attentato suicida che ha causato la morte di almeno 14 caschi blu ugandesi e sei militari somali.

Combattimenti in corso con i jihadisti di Al Shabaab in Somalia - Sono in corso combattimenti tra le forze armate somale e i jihadisti di Al Shabaab in una città strategica, Moqokori, circa 300 chilometri a nordest della capitale Mogadiscio.

