Al San Pio non solo medici ma persone straordinarie | la lettera di ringraziamento

Tempo di lettura: 4 minuti Il figlio di un  paziente ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale Maria Morgante per le cure e l’assistenza ricevuta da suo padre, durante la sua degenza presso l’ AORN San Pio di Benevento. “Carissimo Direttore sono il figlio di un paziente ricoverato ed operato presso la UOC Chirurgia d’Urgenza e urgenze differibili dell’AORN San Pio nel mese di giugno. Sento il desiderio di poter esprimere il mio ringraziamento piu’ sincero per la professionalitĂ e l’umanitĂ , che hanno permesso a mio padre di essere curato in un momento di fragilitĂ e difficoltĂ . 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - “Al San Pio non solo medici, ma persone straordinarie”: la lettera di ringraziamento

