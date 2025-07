Spaccio alla periferia di Perugia. Con particolare riferimento alle località che si muovono lungo la strada Eugubina. Ancora un arresto e una denuncia da parte dei carabinieri. Nello specifico, in questa occasione, i carabinieri della stazione di Farneto di Colombella, in collaborazione con i militari della sezione operativa della compagnia di Perugia e della stazione di Ponte San Giovanni, hanno bloccato un cittadino 21enne, albanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato con della droga mentre era fermo al distributore per fare benzina. Con lui un 47enne italiano, sopreso anche lui con dello stupefacente, e denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al distributore con la coca. Giovane finisce nella rete