al convictus le stagioni di vivaldi bande e orchestre dal mondo

Settimana densa di impegni per l’associazione Musicalia Aps, la quale, attraverso il progetto Oltremusica organizza varie attivitĂ musicali. Domenica 3 agosto si terrĂ il quarto appuntamento di “ Lucca Barrueca ”, un ciclo di serate che promette di trasportare i partecipanti in un raffinato viaggio nel tempo attraverso la musica, l’arte culinaria e l’atmosfera del periodo barocco. L’iniziativa, che si svolgerĂ presso il suggestivo spazio del CONvictUS in via della Zecca 41, propone un connubio tra gastronomia d’epoca, concerti di musica barocca eseguiti da musicisti di alto livello e dialoghi culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

