Al Bano | Riconoscere la Palestina? Esiste già da migliaia di anni e va riconosciuta come Israele – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 "La Palestina esiste gi√† da qualche millennio. Non vedo perch√© non dovrebbe essere riconosciuto come √® successo a Israele. Gli stessi diritti devono valere per tutti" cos√¨ il cantante Al Bano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

"Lo Stato di Israele esiste, è protetto come membro delle Nazioni Unite. Questo giustifica la cancellazione di un altro popolo? Assolutamente no. Non 75 anni fa, non 57 anni fa. Sicuramente non oggi". La risposta di Francesca Albanese, relatrice speciale delle

