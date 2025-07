Aiuti umanitari rubati dalle milizie armate Le rivelazioni del rapporto Onu su Gaza

Solo un decimo degli aiuti umanitari arriva senza intoppi a Gaza. Questo è solo uno dei numeri agghiaccianti che emergono dal report dell'Onu. Nato in seguito alla risoluzione 2720 del Consiglio di Sicurezza, approvata il 22 dicembre 2023, il sistema delle Nazioni Unite UnOps-Un2720 rappresenta l'infrastruttura amministrativa e tecnica attraverso cui dovrebbe passare la gran parte degli aiuti diretti ai palestinesi della Striscia. Ma le cifre rese note dalla struttura non lasciano grandi margini di interpretazione, anzi confermano quanto già sospettato: i camion con cibo e medicine vengono sequestrati prevalentemente dalle milizie armate.

