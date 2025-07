AIG Women’s Open debutto Major per Alessandra Fanali | tra le big anche Korda e Lydia Ko

Dal 31 luglio al 3 agosto a Porthcawl il quinto e ultimo Major femminile della stagione. In campo le migliori 25 al mondo. L’azzurra Alessandra Fanali in gara nel giorno del suo compleanno. SarĂ un esordio speciale per Alessandra Fanali, che proprio oggi festeggia 26 anni e scenderĂ per la prima volta in campo in un Major: il Women’s Open, ultimo appuntamento femminile della stagione 2025 tra i tornei del Grande Slam, in programma dal 31 luglio al 3 agosto sul prestigioso percorso del Royal Porthcawl Golf Club, in Galles. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it