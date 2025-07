Agropoli | smantellata l' insegna del Pronto Soccorso residenti e turisti preoccupati

Agropoli è rimasta ufficialmente senza Pronto Soccorso: da ieri, nel bel mezzo della stagione estiva, è stata anche smantellata l'insegna. Attivo, invece, il PSAUT (Presidio di Soccorso Attivo Territoriale) che rappresenta un punto di riferimento per la gestione delle emergenze sanitarie a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

