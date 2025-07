Agosto tra l' arte e la storia | musei gratis per tutti i bresciani

Ad agosto, quando la città rallenta e il tempo si fa più leggero, Brescia spalanca le porte dei suoi tesori. Anche quest'anno, per tutto il mese, i nati e residenti in città e provincia potranno accedere gratuitamente ai principali musei civici e a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

