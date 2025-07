Agosto in carcere solidarietà dagli avvocati | donati due condizionatori per la sala colloqui

“DignitĂ e attenzione concreta verso chi vive il carcere, anche nei suoi momenti piĂą delicati”: con questo spirito, il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento ha donato nella mattinata di oggi due condizionatori d’aria alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

