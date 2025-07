Aggressione antisemita nell’autogrill | troppe cose non tornano

La storia dell’aggressione all’Autogrill di Lainate (Milano Nord) subita da un turista francese insieme al suo figlioletto, colpevoli solo di essere visibilmente ebreo (indossavano la kippah) forse è piĂš complicata di come l’hanno raccontata per due giorni i media all’unisono. Nei giorni successivi, infatti, è emersa anche l’altra faccia della vicenda. Gli “aggressori” del video – otto cittadini italiani, di origine araba, definiti semplicemente “arabi” dall’Internet avvelenato – avrebbero infatti presentato querela contro il turista francese, accusandolo di aver iniziato lui la rissa. A suon di insulti a sfondo razzista e con un’aggressione fisica. 🔗 Leggi su It.insideover.com Š It.insideover.com - “Aggressione antisemita” nell’autogrill: troppe cose non tornano

