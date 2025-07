Aggredita sessualmente la cantante Rebecca Baby termina il concerto in topless | poi la denuncia sui social

Un gesto forte per rispondere a un’ aggressione sessuale. Rebecca Baby, cantante della rock band francese Lulu Van Trapp, si è esibita a seno scoperto durante un concerto a ChĂ©zery-Forens. Il motivo è dovuto al fatto di essere stata aggredita sessualmente mentre stava cantando una canzone nel parterre. “Guarderete il mio seno fino alla fine del concerto, dopo un po’ vedrete che non vi ricorderĂ piĂą il sesso e e sarĂ fantastico”, ha detto Rebecca Baby durante un concerto al festival Le Cri de la Goutte di ChĂ©zery-Forens, in Francia, lo scorso 27 luglio. La cantante, infatti, ha denunciato davanti al proprio pubblico di essere stata aggredita sessualmente da un uomo, che le avrebbe toccato il seno mentre cantava tra i fan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggredita sessualmente, la cantante Rebecca Baby termina il concerto in topless: poi la denuncia sui social

In questa notizia si parla di: rebecca - baby - concerto - aggredita

Rebecca Baby, la cantante dei Lulu Van Trapp a seno nudo dopo l’aggressione sessuale al concerto: “La mia ribellione” - “Resterò così fino a che non sarà normale essere così”. Una donna, a seno nudo. “Resterò così fino a che non sarò completamente desessualizzato stare così.

Molestata durante un concerto, la cantante Rebecca Baby reagisce mettendosi in topless: «Il mio coraggio è la sua vergogna» – Il video - «Guarderete il mio seno fino alla fine del concerto, dopo un po’ vedrete che non vi ricorderà più il sesso e e sarà fantastico».

La cantante Rebecca Baby, voce e frontwoman del quartetto rock francese Lulu Van Trapp, ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente durante il... Vai su Facebook

Rebecca Baby canta a petto nudo dopo un'aggressione sessuale durante il concerto; Cantante in topless sul palco per denunciare un palpeggiamento subito durante il concerto; Rebecca Baby, la cantante dei Lulu Van Trapp a seno nudo dopo l’aggressione sessuale al concerto: “La mia ribellione”.

Aggredita sessualmente, la cantante Rebecca Baby termina il concerto in topless: poi la denuncia sui social - La cantante dei Lulu Van Trapp denuncia la molestia subita durante l'esibizione e reagisce con un forte gesto di protesta ... ilfattoquotidiano.it scrive

Rebecca Baby sul palco in topless dopo le molestie sessuali durante un concerto - In topless fino alla fine del concerto, così Rebecca Baby, la cantante francese della band Lulu Van Trapp protesta contro un uomo che l'ha aggredita sessualmente ... Come scrive ilmattino.it