Aggredisce medici in ospedale arrestato nel Salernitano

Tempo di lettura: < 1 minuto Aggredisce medici del pronto soccorso nel Salernitano, viene arrestato. Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Sarno hanno bloccato un 29enne che aveva aggredito il personale sanitario dell’ospedale Villa Malta. L’uomo è andato in escandescenza dopo che i sanitari avevano classificato i sintomi del figlio – in stato febbrile – con un codice verde, pretendendo che venisse visitato immediatamente. Dopo aver iniziato ad inveire contro di loro, si è scagliato contro un pediatra e un infermiere, con calci e pugni, procurando ad entrambi lesioni medicate nel pronto soccorso del nosocomio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggredisce medici in ospedale, arrestato nel Salernitano

