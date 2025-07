Agevolazioni Tari per i meno abbienti Quasi 200mila euro dall’avanzo bilancio

Volute dal Comune di Foligno, sono in arrivo agevolazioni Tari per le famiglie meno abbienti: c’è tempo fino al 15 settembre per presentare la domanda. Per le riduzioni della tassa comunale per raccolta e smaltimento rifiuti la giunta ha stanziato la somma di 195mila euro nell’ambito dell’assestamento di bilancio. "Il considerevole avanzo, complessivamente 4 milioni e 500mila euro – ha rilevato il vicesindaco con delega al bilancio Riccardo Meloni – è stato distribuito tra le varie richieste degli assessorati e porterà benefici concreti alla città mediante realizzazione delle opere pubbliche, potenziamento dei servizi sociali, implementazione delle attività culturali e sportive, e miglioramento complessivo della qualità dei servizi pubblici, della manutenzione delle infrastrutture con conseguente crescita economica". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agevolazioni Tari per i meno abbienti. Quasi 200mila euro dall’avanzo bilancio

In questa notizia si parla di: bilancio - euro - agevolazioni - tari

Approvato il bilancio 2024 di Marche Teatro: utile in crescita e patrimonio netto a 108mila euro - ANCONA - Un risultato tutt’altro che scontato per un ente culturale: il bilancio consuntivo 2024 di Marche Teatro si chiude in positivo, portando il patrimonio netto a quota 108mila euro.

Rina approva bilancio 2024: ricavi a 915 milioni di euro e focus su innovazione - L'assemblea dei soci di Rina, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, ha approvato il bilancio 2024 che vede ricavi pari a 915 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto al 2023, e un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 138 milioni di euro (+22%).

Banca di Credito Popolare, via libera soci al bilancio 2024: utile di 4,68 milioni di euro - Via libera dei soci della Banca di Credito Popolare (Torre del Greco) al bilancio 2024  chiuso con un  utile  di 4,68 milioni destinato per 4,4 milioni alla riserva statutaria.

Agevolazioni Tari per i meno abbienti. Quasi 200mila euro dall’avanzo bilancio; Dal bilancio 145mila euro per azzerare l’aumento Tari per le famiglie; Riduzione della Tari, sconto del 30% per le utenze domestiche.

Agevolazioni Tari per i meno abbienti. Quasi 200mila euro dall’avanzo bilancio - Volute dal Comune di Foligno, sono in arrivo agevolazioni Tari per le famiglie meno abbienti: c’è tempo fino al 15 settembre per presentare la domanda. Da msn.com

A Foligno stanziati 195mila euro per le riduzioni della Tari - Per le riduzioni della Tari è stata stanziata a Foligno la somma di 195mila euro nell'ambito dell'assestamento di bilancio. ansa.it scrive