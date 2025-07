Agevolazione contributiva per le PMI del Sud | come ottenere la decontribuzione e gli obblighi per le aziende

Decontribuzione Sud: come accedere all’esonero del 30% per le PMI e quali obblighi rispettare. In un contesto economico complesso, le agevolazioni contributive per le PMI del Mezzogiorno rappresentano una leva fondamentale per sostenere l’occupazione e rilanciare la competitività dei territori svantaggiati. La cosiddetta “Decontribuzione Sud” è una misura introdotta dall’art. 27 del D.L. 1042020 (cd. “ Decreto Agosto” ) e prorogata fino al 31 dicembre 2029, grazie all’autorizzazione della Commissione europea. Cos’è la Decontribuzione Sud?. Si tratta di un’esonero del 30% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, applicabile alle imprese private operanti in regioni considerate economicamente svantaggiate, ovvero: Abruzzo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: decontribuzione - obblighi - agevolazione - contributiva

Decontribuzione Sud PMI: verifica INPS sui requisiti per l’esonero; INPS - Circ. n. 32 del 30.01.2025 : Decontribuzione SUD PMI - le istruzioni per il nuovo esonero contributivo; Decontribuzione Sud PMI 2025: nuove regole e istruzioni.

Decontribuzione Sud PMI: verifica INPS sui requisiti per l’esonero - Agevolazione contributiva per le PMI del Sud: come ottenere la decontribuzione e gli obblighi per le aziende per usufruire dell’incentivo. Lo riporta msn.com

Decontribuzione SUD: in Uniemens verifica automatica per le PMI - INPS ha rilasciato una funzionalità nelle denunce mensili volta a verificare mese per mese la forza lavoro delle PMI per il diritto all' agevolazione. Segnala fiscoetasse.com