Affidopoli Ricci interrogato per 5 ore | Sono soddisfatto Ma sulle cene rischia

Davanti ai pm l’ex sindaco si è presentato con fogli di appunti. Ma le incongruenze per il catering elettorale sono confermate. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Affidopoli», Ricci interrogato per 5 ore: «Sono soddisfatto». Ma sulle cene rischia

In questa notizia si parla di: sono - affidopoli - ricci - interrogato

Matteo Ricci sul caso Affidopoli: “Io sono parte lesa”. E al M5s: “Non accetto lezioni di onestà ” - ?????  Pesaro, 25 luglio 2025 –  Massimiliano Santini, ex regista e stratega degli eventi pesaresi, sarà ascoltato lunedì prossimo dalla Procura.

Affidopoli, lo street artist indagato: “Mi fidavo del Comune e invece sono nei guai” - Pesaro, 27 luglio 2025 – Stava per partire con la famiglia a bordo di un vecchio camper, aveva acquistato i biglietti del traghetto, promesso ai figli la vacanza in Sardegna che progettavano da tanto tempo, in campeggio.

L’inchiesta Affidopoli, Ricci parla ai pm per 5 ore: “Sono molto soddisfatto” - Pesaro, 31 luglio 2025 – Cinque ore di interrogatorio e il giallo del “contributo ulteriore” di Matteo Ricci nell’inchiesta Affidopoli.

Affidopoli, Matteo Ricci dopo l'interrogatorio: "Molto soddisfatto" Le parole dell'ex sindaco di Pesaro dopo l'interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza Vai su Facebook

L'ex sindaco di #Pesaro #MatteoRicci, oggi candidato del centrosinistra alle regionali #Marche, si è detto "soddisfatto" dopo l'interrogatorio di oltre 4 ore sullo scandalo #Affidopoli. "Ora torno a fare campagna elettorale" Vai su X

Inchiesta di Pesaro, Ricci dopo 5 ore di interrogatorio: Sono molto soddisfatto; L’inchiesta Affidopoli, Ricci parla ai pm per 5 ore: “Sono molto soddisfatto”; Matteo Ricci interrogato per 5 ore dai pm. “Ribadita la mia estraneità , torno a fare campagna tra la….

L’inchiesta Affidopoli, Ricci parla ai pm per 5 ore: “Sono molto soddisfatto” - L’eurodeputato Pd corre per diventare governatore: ribadita la mia estraneità. Da msn.com

Affidopoli, Ricci 5 ore dal pm: "Sereno, torno a fare campagna elettorale" - "Sono molto soddisfatto: ho risposto a ogni domanda e ho raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati e rispetto alla mia ... Riporta iltempo.it