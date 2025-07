Affidopoli Ricci interrogato per 5 ore | Sono soddisfatto Ma resta il nodo delle cene

Il 12 aprile (tenete a mente questa data) 1961, per la prima volta nella storia dell’umanità , Yuri Gagarin  portò a termine un viaggio nello spazio. Il cosmonauta russo ci mise un’ora e 48 minuti per compiere un volo orbitale a bordo della capsula spaziale Vostok 1 a 320 chilometri dalla Terra. Il 30 luglio 2025 il candidato governatore delle Marche, Matteo Ricci, in via Yuri Gagarin, ci ha messo 5 ore per provare a uscire dalle secche dell’inchiesta in cui è accusato di corruzione dalla Procura di Pesaro. È entrato con la sua capsula bianca (una Jeep Renegade) dentro al comando provinciale della Guardia di finanza con il suo avvocato Lucio Monaco  alle 10. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - «Affidopoli», Ricci interrogato per 5 ore: «Sono soddisfatto». Ma resta il nodo delle cene

Matteo Ricci sul caso Affidopoli: “Io sono parte lesa”. E al M5s: “Non accetto lezioni di onestà ” - ?????  Pesaro, 25 luglio 2025 –  Massimiliano Santini, ex regista e stratega degli eventi pesaresi, sarà ascoltato lunedì prossimo dalla Procura.

L’inchiesta Affidopoli, Ricci parla ai pm per 5 ore: “Sono molto soddisfatto” - Pesaro, 31 luglio 2025 – Cinque ore di interrogatorio e il giallo del “contributo ulteriore” di Matteo Ricci nell’inchiesta Affidopoli.

Marche verso le urne: la sinistra vuole scaricare Matteo Ricci per il caso “affidopoli” - Le Marche si preparano alle elezioni regionali. Che si terranno in autunno(presumibilmente ad inizio ottobre)e che per ora hanno una sola certezza: Francesco Acquaroli, governatore uscente, sarà ricandidato con un’unanimità mai venuta in discussione da parte del centrodestra.

