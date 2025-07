AEW | Dopo un promo al vetriolo Christian Cage subisce la vendetta di Nick Wayne a Dynamite

L’episodio del 30 luglio di AEW Dynamite ha visto il grande ritorno di Christian Cage. Durante la puntata, dopo l’espulsione di MJF dalla Hurt Syndicate, Christian Cage ha fatto il suo comeback, attesissimo dai fan, tornando nei panni dell’odiato heel. Cage ha parlato dello scioglimento della Patriarchy avvenuto ad All In e del ritorno di Adam Copeland. Poi si è “ri-presentato” definendosi senza mezzi termini “uno str***o”. Il pubblico ha reagito calorosamente, applaudendo e intonando cori di “as**ole” rivolti a lui. Ha ricordato come a Revolution fosse intenzionato a conquistare il titolo, cosa che però non si è realizzata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Dopo un promo al vetriolo, Christian Cage subisce la vendetta di Nick Wayne a Dynamite

