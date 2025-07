Aeroporto piano Ryanair Venti tratte per il raddoppio | Ma senza tassa comunale

L’aeroporto dell’Umbria è strategico per Ryanair e continua a esserlo. I quattrocentomila passeggeri dell’ultimo anno possono raddoppiare. La volontĂ c’è, manca un ostacolo da superare, l’ addizionale comunale che, oggi, sta a sei euro e mezzo a passeggero in partenza dallo scalo di Sant’Egidio. L’azienda è pronta a investire, la Regione Umbria pure. Nel senso che, piuttosto che toglierla, potrĂ essere qualcun altro a pagare, la Regione appunto. "Se dal ministero dei Trasporti ci sarĂ l’ok". Ok che, per altri aeroporti è stato dato. Buon punto di partenza. Sorrisi al tavolo, intorno al quale, ieri, si sono seduti la presidente Stefania Proietti, il capo dell’ufficio commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, il presidente di Sase, Antonello Marcucci, e l’amministratore unico di Sviluppumbria, Luca Ferrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aeroporto, piano Ryanair. Venti tratte per il raddoppio: "Ma senza tassa comunale"

