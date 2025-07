Aeroporti in tilt 150 voli cancellati e disagi per giorni | cosa sta succedendo

Le vacanze estive di migliaia di viaggiatori si sono trasformate in un incubo a causa di un blocco imprevisto nei cieli del Regno Unito. Una situazione che ha evidenziato ancora una volta quanto possa essere fragile il sistema aeroportuale, specialmente nei periodi di massima affluenza. L'imprevisto ha coinvolto molti scali strategici e ha generato una catena di ritardi e cancellazioni che continua a causare disagi anche a distanza di ore. Nel corso delle ultime 48 ore, compagnie aeree e viaggiatori hanno dovuto fare i conti con una gestione complicata dell'emergenza e con un sistema costretto ad agire in modalitĂ ridotta per garantire la sicurezza.

